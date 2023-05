Aleksandra Majdzińska laureatką Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego Patrycja Lorenc 14.05.2023 19:02 W Bibliotece Narodowej wręczono w niedzielę po raz siódmy Nagrodę Literacką im. Marka Nowakowskiego. Laureatką została Aleksandra Majdzińska. Została wyróżniona za książkę „Szalom bonjour Odessa”.

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego w Warszawie (autor: RDC)

W niedzielę w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego. Wydarzenie otworzył list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który odczytał jego doradca ds. kultury i prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz.

„Szanowni Państwo! Nagroda Literacka im. Marka Nowakowskiego zostaje przyznana już po raz siódmy. W ciągu kilku lat od jej ustanowienia – dzięki renomie patrona, kompetentnym i trafnym decyzjom jury oraz wybitnym talentom uhonorowanych twórców – mocno ugruntował się prestiż lauru. Wręczenie tego wyróżnienia staje się co roku ważnym wydarzeniem w polskim życiu kulturalnym. Chcę dziś serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczyniają. Pragnę również przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na obecnej uroczystości” - napisał prezydent.

Najwarszawściejszy z pisarzy

„Marek Nowakowski to jeden z najznakomitszych polskich prozaików współczesnych. Zwrócił na siebie uwagę i do dzisiaj zachwyca kolejne pokolenia czytelników małymi formami literackimi, które zyskały sobie miano „realizmu peryferyjnego”. Stał się kronikarzem codzienności; wnikliwym, rozumiejącym, wrażliwym narratorem życia warszawskich przedmieść. Ze stolicą i jej peryferiami związał całą swą biografię i twórczość. Powiedziano wręcz o nim, że jest „najwarszawściejszy z pisarzy”” - dodał Andrzej Duda.

„Marek Nowakowski był też jak mitologiczny Anteusz, czerpiący twórczą energię z dotknięcia przyziemności. W historii naszej kultury zapisał się pełen rozpaczy i protestu Norwidowski okrzyk: „ideał sięgnął bruku”. Tymczasem dla Nowakowskiego źródło natchnienia stanowiły właśnie bruki warszawskich ulic, scenki z kolei podmiejskiej, opowieści postaci ze środowisk bynajmniej nie elitarnych, ze świata ciężkiej, żmudnej pracy, a nawet z półświatka. W jego prozie każdy człowiek jest ważny i ciekawy – w swojej powszedniości, a zarazem indywidualności i barwności” - odczytał Tadeusz Deszkiewicz.

„Bardzo możliwe, że to humanistyczne spojrzenie i szacunek dla człowieczeństwa – w połączeniu z jego prawością i patriotyzmem – skłoniły Marka Nowakowskiego do zaangażowania w działalność opozycyjną w PRL. Pisarz nie tworzył traktatów politycznych ani moralnych. Po prostu opisywał i demaskował zło, kłamstwo i niesprawiedliwość. Jego Raport o stanie wojennym, wydany w podziemiu przez Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWa oraz przez Instytut Literacki w Paryżu, pokazał całemu światu podłą, nędzną twarz komunizmu. Odwetem za bezkompromisowość autora były surowe represje i uwięzienie” - usłyszeli uczestnicy uroczystości.

„Jesteśmy wdzięczni Markowi Nowakowskiemu, że swoją odważną postawą przyczynił się do zwycięstwa wolnej Polski. A jednocześnie wysoko cenimy go również za to, że i po przełomie ustrojowym pozostał wyczulony na losy prostych ludzi, na przypadki nieliczenia się silnych z potrzebami słabych, na wykluczenie i marginalizację całych grup społecznych, ponownie zmuszanych do podporządkowania się – obiektywnym jakoby – regułom nowej, wolnorynkowej rzeczywistości. To wspaniałe, że spojrzenie na świat patrona Nagrody – pochylenie się nad życiem zwykłych „zjadaczy chleba”, nad detalem, nad powszedniością – a także wyrażanie spostrzeżeń w tradycyjnej, realistycznej, zwięzłej formie znajdują dzisiaj kontynuację i owocują świetnymi dziełami literackimi. Dowodzą tego kolejne werdykty, których trafności chcę pogratulować jury. Składam zarazem serdeczne gratulacje osobie otrzymującej tegoroczną Nagrodę, która dołącza dziś do doborowego grona laureatów. Dziękuję całemu środowisku, któremu bliskie jest pisarstwo i postawa Marka Nowakowskiego, za książki, którymi obdarowują Państwo kulturę polską, oraz za wzruszenia i przemyślenia, które dzięki Państwu stają się udziałem czytelników. Życzę niewyczerpanych sił twórczych autorom, a odbiorcom wielu kolejnych znakomitych lektur” - zakończył list prezydent.

Kto wygrał?

Laureatką nagrody została Aleksandra Majdzińska - pisarka, scenarzystka, tłumaczka, wieloletnia nauczycielka polonijna na Wschodzie. Za scenariusz do filmu „Mleczny brat” w reżyserii Vahrama Mkhitaryana (producent: Wajda Studio) zdobyła nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Złota Morela w Erywaniu i została nominowana do Nagrody Juliusza Machulskiego. Debiutowała zbiorem opowiadań „Morkut i inne opowiadań” (2019),a następnie opublikowała esej „Szalom bonjour Odessa” (2022). To właśnie jej ostatnia publikacja została nagrodzona w niedzielę w Warszawie.

Biblioteka Narodowa ustanowiła Nagrodę imienia Marka Nowakowskiego w roku 2017, trzy lata po śmierci pisarza. Wybitny prozaik, pełen szacunku dla słowa, obdarzony nadzwyczajnym słuchem językowym mistrz opowiadania, publicysta o wielkiej społecznej wrażliwości, miłośnik kotów i warszawskich ulic, znawca ludzi zamieszkujących zakamarki stolicy – stał się patronem wyróżnienia dla autorów opowiadań, szczególnie o tematyce warszawskiej.

Mottem Nagrody są słowa Nowakowskiego „Nie jesteśmy znikąd”. Pisarz przekazał Bibliotece znaczną część swego archiwum jeszcze w 2012 roku. Nagroda jego imienia jest nadawana za opowiadanie lub cykl opowiadań charakteryzujących się niekonwencjonalnością sądów, odwagą i precyzją myśli oraz pięknem słowa. Jej cechą szczególną jest docenienie małej formy, bardzo wymagającej pisarsko. Laureatów rokrocznie wyłania jury powołane przez dyrektora Biblioteki Narodowej w porozumieniu z wdową po pisarzu, panią Jolantą Zabarnik-Nowakowską.

Laureat otrzymuje statuetkę, zaprojektowaną przez prof. Macieja Aleksandrowicza, list gratulacyjny i nagrodę pieniężną, której fundatorem jest Biblioteka Narodowa ze środków przekazanych przez International Paper, mecenasa Nagrody. Pierwszym laureatem był Wojciech Chmielewski, nagrodzony w 2017 roku za całokształt twórczości. Pierwszym przewodniczącym kapituły nagrody był Tomasz Burek. Obecnie jury przewodniczy prof. Maciej Urbanowski.

