Adam Bałdych o płycie „Portraits”: to pytania o naturę człowieczeństwa

Świadectwa ofiar między innymi Holocaustu były inspiracją do stworzenia przez Adama Bałdycha płyty „Portraits”. Wydawnictwo powstało we współpracy z Instytutem Pileckiego. W obliczu narastających na całym świecie konfliktów artysta sięgnął do materiałów historycznych i stworzył album, który jest manifestem przeciw wojnie i apelem o pokój.