9. edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach. Kiedy poznamy zwycięzców? Cyryl Skiba 04.11.2022 09:51 25 listopada poznamy zwycięzców 9. edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Konkurs organizuje Uniwersytet Warszawski we współpracy z innymi uczelniami. Jego celem jest popularyzacja edukacji medialnej.

Olimpiada Wiedzy o Mediach (autor: Olimpiada Wiedzy o Mediach)

Olimpiada Wiedzy o Mediach to konkurs, którego głównym zadaniem jest popularyzacja edukacji medialnej tak, aby młodzi ludzie świadomie potrafili korzystać z dostępnych przekazów.

– Naszym celem jest przede wszystkim pokazywanie młodzieży, jak należy mądrze korzystać z mediów. Oni starają się tak nieprofesjonalnie, trochę chałupniczo być dziennikarzami na co dzień. Wstawiają posty, publikują różne treści na stronach, wrzucają coś na YouTube'a czy inne media społecznościowe, ale chodzi o to, by robić to w sposób kulturalny i zgodny z pewnymi zasadami – mówi koordynator konkursu z ramienia UW Mariusz Włodarczyk.



Organizatorzy mają też do młodych dziennikarzy apel i zachętę. – Mam takie życzenie skierowane do młodych adeptów tej sztuki dziennikarskiej, aby odnaleźli w sobie to powołanie. Wydaje się, że ta praca jest ciekawa wtedy, kiedy wykonujemy ją właśnie z powołaniem. To jest to, co warto w sobie odnaleźć – podkreśla Włodarczyk.

Rejestracja uczestników jest już zamknięta.

Patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki, a także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

