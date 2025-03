Influencerzy w roli głównej. Mikołaj Piszczan w RDC o sukcesie filmu „100 dni do matury” Cyryl Skiba 12.03.2025 19:34 Ponad pół miliona widzów w Polsce obejrzało „100 dni do matury”, czyli film youtuberów związanych z projektami Karola „Friza” Wiśniewskiego. Jak dali sobie radę na planie influencerzy z ekipy Genzie? O kulisach tej pracy opowiedział na antenie Polskiego Radia RDC reżyser Mikołaj Piszczan.

Mikołaj Piszczan w RDC o sukcesie filmu „100 dni do matury” (autor: RDC/zdjęcie ilustracyjne)

Reżyser Mikołaj Piszczan opowiedział w Polskim Radiu RDC o kulisach pracy z obsadą nieprofesjonalnych aktorów z ekipy Genzie przy filmie „100 dni do matury”. Film obejrzało dotąd ponad pół miliona widzów w Polsce.

Posłuchaj rozmowy | W rytmie kultury | Mikołaj Piszczan

„100 dni do matury” to film youtuberów związanych z projektami Karola „Friza” Wiśniewskiego. Nie zabrakło też profesjonalistów — w obsadzie znaleźli się Jacek Koman, Małgorzata Foremniak czy Piotr Głowacki.

Piszczan w audycji „W rytmie kultury” zaznaczył, że ekipa twórców mimo braku warsztatu aktorskiego, świetnie sobie poradziła ze względu na obycie z kamerą.

— Myślę, że dużo prób i dobre przygotowanie. Zorganizowaliśmy im warsztaty aktorskie, ale oni też mają doświadczenie przed kamerą. Nie boją się jej. Sami realizują, codziennie występują, więc to jest duży plus. Nie ma takiego strachu w nich. Są też bardzo kreatywni — powiedział Piszczan.

W filmie główne role zagrali influencerzy znani z ekipy Genzie:

Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (Hi Hania), Patryk Baran (Mortalcio), Kinga Banaś i Julita Różalska.

„100 dni do matury” to historia, w której imprezowicz Kapsel z klasy maturalnej wpada na śmiały plan — chce włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur, by zatrzymać swoją paczkę przyjaciół na jeszcze jeden rok beztroski.

Ekipa Holding nie wyklucza kolejnych produkcji filmowych.

