Stołeczna policja gotowa na Święto Niepodległości. "Nie wykluczamy prowokacji" RDC 11.11.2022 11:34 Nie możemy udawać, że wojny na Ukrainie nie ma. Musieliśmy ją uwzględniać w kontekście naszych przygotowań do zabezpieczania obchodów Narodowego Święta Niepodległości - podkreślił rzecznik komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak.

Policja gotowa na święto niepodległości w Warszawie (autor: KSP)

Rzecznik KSP był pytany, na ile agresja Rosji na Ukrainę wpływa na bezpieczeństwo obchodów Narodowego Święta Niepodległości. - Nie możemy udawać, że wojny nie ma. Musimy ją uwzględniać w kontekście naszych przygotowań i zachowań. Szykując się do zabezpieczeń, uwzględniamy wiele wariantów. Tym najtrudniejszym poświęcamy najwięcej czasu" - zaznaczył policjant.

Nadkomisarz zwrócił uwagę m.in. na przepis wprowadzony tzw. ustawą sankcyjną, który zakazuje stosowania, używania lub propagowania symboli i nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zgodnie z ustawą za naruszenie zakazu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Możliwe prowokacje

Zapytany, czy policjanci spodziewają się prowokacji, rzecznik KSP zaznaczył, że podstawowym celem piątkowych zgromadzeń jest świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- I jestem przekonany, że to jest główny cel wszystkich uczestników zgromadzeń w Warszawie. Musimy jednak uwzględniać warianty negatywne, zwłaszcza teraz, gdy na Ukrainie trwa wojna. Analizując różne zagrożenia, jesteśmy w stanie od lat z sukcesem zabezpieczać najważniejsze wydarzenia w kraju - powiedział.

Jak tłumaczył, uczestnicy obchodów nie muszą z góry zakładać, że może dojść do niebezpiecznych sytuacji. - Ważne jednak, by pamiętano, że w przypadku zagrożeń trzeba szybko informować policjantów. Reakcja na sytuacje niebezpieczne to jest zadanie policji. Jesteśmy przygotowani na wiele wariatów wydarzeń - zapewnił nadkomisarz Marczak.

Za nami tygodnie przygotowań do zabezpieczeń obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W najbliższych dniach @Policja_KSP @PolskaPolicja zadbamy o bezpieczeństwo na ulicach Warszawy. Łącznie odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń o różnym charakterze. pic.twitter.com/9Vn6qX0X0S — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 9, 2022

Zakaz noszenia broni w Warszawie

- 11 listopada w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie obowiązuje zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. W tych trzech miastach są zgłoszone demonstracje lub dochodziło w nich do różnego rodzaju zakłóceń w poprzednich latach - tłumaczył wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Zakaz noszenia i przemieszczania broni został wprowadzony rozporządzeniem MSWiA w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Rozporządzenie ukazało się w czwartek w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje wyłącznie 11 listopada.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że zakaz jest konieczny do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości państwowych, a także zgromadzeń publicznych.

- Ze względu na przewidywaną kilkusettysięczną liczbę uczestników różnego rodzaju wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, a także sytuację międzynarodową, istnieje konieczność zapewnienia wzmocnionych rygorów bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz miasta Krakowa i Wrocławia - uzasadnili autorzy rozporządzenia.

Ich zdaniem zakaz wyeliminuje też ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym niebezpieczeństwo dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych i jej użycia.

