Igrzyska Olimpijskie i rywalizacja koszykarzy. Przed Polakami prekwalifikacje w Gliwicach Łukasz Starowieyski 14.08.2023 17:37 Polscy koszykarze powalczą dziś w Gliwicach w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszy mecz już wygrali, ale poprzeczka zawieszona jest znacznie wyżej. Wczoraj pokonali Węgry, z kolei dziś zmierzą się z jednym faworytów turniej — Bośnią i Hercegowiną. W „Magazynie Sportowym” RDC receptę na udany mecz zdradził kadrowicz Aron Cel i koszykarz Legii Warszawa Grzegorz Kulka.

Polscy koszykarze zawalczą w Gliwicach w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich (autor: Wojciech Figurski /KoszKadra)

Dziś koszykarska drużyna z Polski zmierzy się w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich z Bośnią i Hercegowiną, która jest zdecydowanym faworytem w starciu z Biało-Czerwonymi. Były kadrowicz Aron Cel, który rok temu zakończył reprezentacyjną karierę, zdradził w „Magazynie Sportowym” RDC receptę na mecz.

— Jak wielkie gwiazdy przyjeżdżają grać, z reguły nie lubią być przepychani, myślą, że wszystko pójdzie łatwo, więc trzeba w nich wjechać konkretnie i wierzę, że tak będzie — mówił Cel.

Największą gwiazdą przeciwników jest sportowiec NBA Center Jusuf Nurkić.

— Trzeba odciąć go od piłki, by dostawał ją jak najdalej od kosza, a w momencie gdy będzie się do niego zbliżał, zastosować podwojenia — tłumaczył Cel.

Waleczność koszykarzy

Jak podkreślał w „Magazynie Sportowym RDC” koszykarz Legii Warszawa Grzegorz Kulka, najważniejsza będzie waleczność — także zmienników, którzy w meczu z Węgrami zawiedli.

— Niekoniecznie oczekujemy od nich punktów, tylko żeby rzucali się na piłki, zbierali zbiórki, prowokowali faule i destabilizowali przeciwnika — powiedział Kulka.

Awans do turnieju kwalifikacyjnego wywalczy tylko zwycięzca rozgrywek w Gliwicach. Mecz z Bośnią i Hercegowiną rozpocznie się o 20:30. W środę Polacy zagrają natomiast z Portugalią.

