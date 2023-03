Wieczorne pociągi SKM S1 na skróconej trasie do soboty 16.03.2023 14:37 Od czwartku, 16 marca do soboty, 18 marca, z powodu prac przy modernizacji linii kolejowej nr 7, na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica nie będą jeździły wieczorne pociągi. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

Do soboty wieczorne pociągi SKM S1 będą kursowały na skróconej trasie (autor: SKM)

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że ostatni pociąg SKM linii S1 z Pruszkowa do Otwocka odjedzie o godz. 18.51, a z Otwocka do Pruszkowa o godz. 21.14. Pozostałe pociągi z obu kierunków będą kursowały wyłącznie do Warszawy Wschodniej. Natomiast po godz. 21.40, od strony Otwocka zostanie wprowadzony ruch wahadłowy pociągów S1 na trasie Otwock – Warszawa Falenica – Otwock.

Do Falenicy za te pociągi pojedzie autobus, dopiero od Falenicy w stronę Otwocka będzie można kontynuować jazdę pociągiem. W drugą stronę pociąg dojedzie do Falenicy gdzie trzeba przesiąść się w autobus.

Zastępcza linia autobusowa oznaczona jako ZS1 będzie odjeżdżał od około 21 z dworca Warszawa Wschodnia, od strony ulicy Lubelskiej do Falenicy. Pojedzie na trasie: Dw. Wschodni (Lubelska), Bliska, Żupnicza, Chodakowska, Mińska, Terespolska, Grochowska (powrót: Grochowska – Lubelska), Płowiecka, Błękitna, Widoczna, Patriotów – zawrotka na rondzie Patriotów/Młoda/Walcownicza, Patriotów, PKP Falenica.

Szczegółowy rozkład jazdy zastępczej linii autobusowej można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.

