Napad w Kobyłce. Okoliczności śmierci napastnika pod lupą prokuratury Natalia Rozbicka 24.05.2023 12:20 W styczniu tego roku doszło do napadu w sklepie w Kobyłce. Terroryzowanie pracownicy sklepu zakończyło się śmiercią jedno z napastników oraz przyznaniem się do zarzutów drugiego. Jutro w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się proces wobec napastnika, który nie został doznał uszczerbku na zdrowiu i uciekł z miejsca zdarzenia.

Ciało mężczyzny w pobliżu dworca PKP w Kobyłce. Policja: doszło do rozboju (autor: RDC)

Śledczy badają sprawę ranienia i śmierci jednego z napastników na sklep w Kobyłce.

Jak ustalili dziennikarze RDC — trwa postępowanie dotyczące zdarzenia z początku tego roku. W nocy, z 8 na 9 stycznia do sklepu w podwarszawskiej miejscowości wtargnęło dwóch mężczyzn.

Sterroryzowali pracownicę sklepu, próbowali otworzyć kasę — wtedy z zaplecza wyszedł właściciel sklepu, który nożem ranił agresora. Mężczyzna wybiegł ze sklepu i chwilę później zmarł. Jego ciało znaleziono w pobliżu dworca kolejowego.

Jak podkreśliła prokurator Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komuś.

— Prokuratura Rejonowa w Wołominie prowadzi postępowanie dotyczące uszkodzenia ciała drugiego z napastników, który napadł na sklep w Kobyłce. To postępowanie jest w toku. Nikomu nie przedstawiono dotychczas zarzutów — mówi Skrzeczkowska.

Po ataku ze stycznia głos w tej sprawie zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który podkreślał, że „państwo musi zawsze stać po stronie skutecznie broniących się, porządnych obywateli”.

Jutro natomiast w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczyna się proces napastnika, który nie został raniony i uciekł z miejsca zdarzenia.

Mężczyzna do tej pory usłyszał zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi do 15 lat więzienia. 22-latek przyznał się, złożył wyjaśnienia. Trafił do aresztu. Będzie odpowiadał za to w warunkach recydywy. W przeszłości odbywał już karę więzienia za rozbój.

