Zwycięskie tytuły z Cannes i Wenecji na festiwalu filmów krótkometrażowych Cinemaforum RDC 02.11.2022 16:28 Od 2 listopada widzowie będą mieli okazję zobaczyć kilkadziesiąt krótkich metraży z różnych stron świata. Nie zabraknie też polskiego akcentu - filmów nominowanych do nagród im. Jana Machulskiego. Wstęp na wszystkie projekcje jest darmowy.

cinemaforum program.png (autor: plakat organizatora Cinemaforum)

Cinemaforum to promocja kina krótkometrażowego, ale też Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych. W tym roku zakwalifikowało się do niego 20 tytułów, wśród nich chiński „The Water Murmurs” (nagrodzony Złotą Palmą dla najlepszego filmu krótkometrażowego w Cannes), francusko-mongolski „Snow in September” (uznany za najlepszy krótki film festiwalu w Wenecji) oraz chilijska animacja „Bestia”, która w 2022 roku zdobyła nominację do Oscara.

W Konkursie Międzynarodowym wezmą udział także dwie polskie produkcje – „Piękna łąka kwietna” Emi Buchwald oraz „Nie ma spokoju” Karola Ulmana. Filmy oceni jury w składzie: reżyser, scenarzysta i producent Janusz Zaorski (przewodniczący), aktorka Maria Dębska, scenarzysta Marcin Ciastoń i reżyserka castingu Paulina Krajnik.

O festiwalu

21. Ciemaforum w warszawskim kinie Atlantic potrwa do 6 listopada 2022 roku. Wykłady, debaty i spotkania z filmowcami zaplanowano w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Wstęp na wszystkie festiwalowe projekcje oraz wydarzenia towarzyszące jest całkowicie darmowy. Wejściówki na pokazy będą dostępne w kasie oraz na stronie internetowej kina Atlantic.

