Obezwładnili ich paralizatorem i okradli. Zatrzymanych 4 mężczyzn ws. napadu na willę w Józefowie Miłosz Kuter 28.02.2025 12:05 Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie napadu na willę w Józefowie. Jeszcze dziś mogą usłyszeć zarzuty. W środę zamaskowani napastnicy przy użyciu gazu i paralizatora obezwładnili i skrępowali 70-latka oraz jego żonę, wtargnęli do ich domu przy ul. Werbeny i zażądali wydania pieniędzy. Mężczyźni zostali spłoszeni przez sąsiada napadniętego małżeństwa.

Działania policji (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Polska Policja)

Otwoccy policjanci zatrzymali wszystkich potencjalnych sprawców włamania do domu w Józefowie.

Jak informowaliśmy, doszło do niego przy ul. Werbeny. Pierwsze dwie osoby zostały zatrzymane po niespełna trzech godzinach od zdarzenia. Dziś w ręce policji wpadło kolejnych dwóch podejrzewanych mężczyzn.

Jak mówi Patryk Domarecki z Otwockiej Komendy Policji, trwają czynności policji.

- Policjanci z Otwocka zabezpieczyli materiał dowodowy, który w znacznym stopniu uprawdopodobnia popełnienie przestępstwa przez tych czterech mężczyzn. Są to mężczyźni w wieku 35, 38, 40 i 62 lat - dodaje policjant.



Wszyscy zatrzymani to Polacy.

Do napadu doszło w środę. Zamaskowani napastnicy przy użyciu gazu i paralizatora obezwładnili i skrępowali 70-latka oraz jego żonę, wtargnęli do ich domu przy ul. Werbeny i zażądali wydania pieniędzy. Mężczyźni zostali spłoszeni przez sąsiada napadniętego małżeństwa, po czym uciekli do pobliskiego lasu.

