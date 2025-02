Krok milowy do rozwoju Iłży. Metamorfoza przystani możliwa jeszcze w tym roku? RDC 25.02.2025 14:43 Jeszcze w tym roku przystań nad zalewem w Iłży może zyskać nowoczesną infrastrukturę. — To krok milowy w rozwoju naszej gminy — podkreśla burmistrz Marek Łuszczek. Powstać mają nowoczesne pomosty pływające z altanami rekreacyjnymi i oświetleniem, bezpieczne kąpielisko z punktami ratowniczymi i lodowisko gminne.

1 Kiedy przystań nad zalewem w Iłży przejdzie metamorfozę? (autor: Iłża/FB)

Bardzo chętnie odwiedzana przez turystów przystań nad zalewem w Iłży przejdzie metamorfozę. Jest szansa, że jeszcze w tym roku zyska nowoczesną infrastrukturę.

Pojawią się mają pomosty pływające, które oddzielą strefę do pływania dla dzieci i dorosłych. Ma być też wygodna infrastruktura dla kajakarzy.

Burmistrz Iłży Marek Łuszczek podkreśla, że to krok milowy do rozwoju gminy.

— Najdłuższa część pomostu będzie miała około 120 metrów długości. Do tego będą pomosty poprzeczne, które będą umożliwiały zejście na brzeg. Będą to pomosty oświetlone, wygrodzone barierką, żeby były bezpieczne dla spacerujących. Wokół przystani kajakowej powstaną nowe pomosty, które będą umożliwiały swobodne siadanie do kajaków, łódek — wymienia Łuszczek.

To nie wszystko, ponieważ zimą w pobliżu przystani pojawi się także lodowisko.

— Lodowisko będzie sezonowo rozkładane w miejscu, gdzie w okresie od wiosny do jesieni funkcjonuje kort tenisowy. Ta część będzie miała podwójną funkcję, jest oświetlona, w dobrym miejscu, ogrodzona — dodaje Łuszczek.

W Przystani Iłżeckiej turyści mogą korzystać także z nowoczesnych domków campingowych.

Źródło: RDC Autor: RDC /DJ