Potrącił pieszego na przejściu. Areszt dla 51-latka po śmiertlenym wypadku w Grodzisku Maz. Cyryl Skiba 18.03.2024 16:08 Są zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Grodzisku Mazowieckim. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek po godzinie 05:00 rano przy ulicy Chrzanowskiej na oznakowanym przejściu dla pieszych. Zatrzymany został 51-letni kierowca ciężarówki.

Potrącił pieszego na przejściu. Areszt dla 51-latka po śmiertlenym wypadku w Grodzisku Maz. (autor: Policja w Grodzisku Mazowieckim)

51-letni kierowca ciężarówki z zarzutami i w areszcie po śmiertelnym wypadku w Grodzisku Mazowieckim. Miał potrącić w piątek nad ranem pieszego przy ulicy Chrzanowskiej.

- Pieszy z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci na miejscu ustalili, że sprawcą wypadku może być kierujący pojazdem ciężarowym marki daf. Obecny na miejscu zdarzenia 51-latek został zatrzymany. Około godziny później do grodziskiej komendy dotarła przykra informacja, że życia 57-letniego pieszego, niestety, nie udało się uratować - relacjonuje Katarzyna Zych z grodziskiej policji.



51-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 15 lat więzienia.

Czytaj też: Ciało mężczyzny w łódce przywiązanej do mostu k. Nowego Dworu Mazowieckiego