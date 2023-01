Połączą naukę z zabawą i przyjemne z pożytecznym. UTH w Radomiu dla dzieci i młodzieży Anna Orzeł 21.01.2023 14:39 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu chce rozbudzić w najmłodszych edukacyjną pasję. Dziś odbyła się inauguracja działalność Radomskiego Uniwersytetu dla Dzieci i Młodzieży.

Połączą naukę z zabawą i przyjemne z pożytecznym. UTH w Radomiu dla dzieci i młodzieży (autor: UTH Radom)

– Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – tłumaczy profesor Dariusz Trześniowski, rzecznik uczelni. – Dzieci będą mogły słuchać wykładów, brać udział w zajęciach, także laboratoryjnych. Będziemy zapraszać także młodzież do naszych ośrodków wypoczynkowych ale najważniejsze będą projekty naukowe, są to chemia, matematyka, medycyna, sztuka, ekonomia – informuje Trześniowski.

Szczegółowe informacje na temat uczelnianych projektów edukacyjnych znaleźć można na internetowej stronie uniwersytetu.

