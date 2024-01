Zginął podczas odśnieżania. Śledczy badają okoliczności wypadku koło Ciechanowa Alicja Śmiecińska 22.01.2024 17:12 Śledczy z Ciechanowa wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku podczas odśnieżania. 64-letni mieszkaniec gminy Grudusk zginął, gdy usuwał śnieg z chodnika. Został przygnieciony przez ładowarkę rolniczą - mówi prokurator rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski.

Zginął podczas odśnieżania. Śledczy badają okoliczności wypadku koło Ciechanowa (autor: Policja w Ciechanowie)

W miejscowości Wiksin niedaleko Ciechanowa podczas odśnieżania posesji zginął jej 64-letni właściciel. Został przygnieciony przez ładowarkę rolniczą, którą prowadził, gdy maszyna zsunęła się do przydrożnego rowu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

- Ładowarka zsunęła się ze ścieżki pieszo-rowerowej do rowu melioracyjnego i przygniotła tego mężczyznę. W momencie, kiedy doszło do osunięcia się tej ładowarki, on znalazł się pod nią, został dociśnięty elementami konstrukcyjnymi dachu tej ładowarki. Na skutek tego poniósł śmierć na miejscu - mówi Przemysław Bońkowski.



Wezwani na miejsce strażacy podnieśli maszynę, przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Czytaj też: Śmiertelne potrącenie na torach w rejonie stacji Warszawa Radość