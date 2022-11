Wywieźli do lasu i pobili pałką. W grudniu proces dwóch byłych policjantów z Mławy Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.11.2022 16:53 Dwóch, byłych policjantów z Mławy stanie przed sądem 13 grudnia. Piotr Sz. i Tomasz B. odpowiedzą za przekroczenie uprawnień podczas zatrzymania obywatela Ukrainy.

Byli policjanci z Mławy staną przed sądem (autor: Sąd Rejonowy w Mławie)

Pozbawili wolności, wywieźli do lasu i pobili pałką. Do tego zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku. Obaj oskarżeni są byłymi policjantami Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Zostali zwolnieni z pracy wkrótce po postawieniu im zarzutów.

– Zarówno Piotr Sz. jak i Tomasz B. odpowiedzą za przekroczenie uprawnień podczas zatrzymania obywatela Ukrainy – mówi prokurator Rejonowy w Mławie, Marcin Bagiński. – Dwójka funkcjonariuszy dokonała zatrzymania obywatela Ukrainy, jednak nie przemieściła go do izby zatrzymań, a dokonała czynu przestępczego. Wywieziono go na drogę leśną i tam jeden z funkcjonariuszy służbową pałką dokonał jego pobicia, powodując u niego szereg zasinień, głownie na plecach i podudziach – mówi Bagiński.

Za to dwóch byłych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mławie stanie przed sądem 13 grudnia. Przed wywiezieniem Ukraińca do lasu jeden z funkcjonariuszy użył karty płatniczej poszkodowanego. Chciał wypłacić pieniądze, ale na koncie mężczyzny nie było żadnych środków.

Dodajmy, że Piotr Sz. został w tym tygodniu skazany za gwałt. W więzieniu ma spędzić 2,5 roku.

