Nowe linie autobusowe w powiecie ciechanowskim od września Alicja Śmiecińska 24.07.2023 20:54 Nowe połączenia autobusowe już od września pojawią się w powiecie ciechanowskim. Uruchomione zostaną dwie linie autobusowe. Prywatny przewoźnik złożył wnioski, a starostwo wydało już na nie zgodę. Rozwiąże się problem z dojazdem z mniejszych miejscowości – mówi starosta Andrzej Kaluszkiewicz.

Nowe linie autobusowe w powiecie ciechanowskim (autor: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie)

W powiecie ciechanowskim we wrześniu pojawią się nowe połączenia autobusowe. Dzięki dwóm nowym liniom rozwiązany zostanie problem z dojazdem z mniejszych miejscowości. Łatwiej będzie dotrzeć do szkoły czy do lekarza w Ciechanowie.

– Rusza linia komercyjna z Rąbieża przez Grudusk do Ciechanowa. Są dwie linie, jedna przez Jarluty, a druga z Gruduska bezpośrednio do Ciechanowa drogą wojewódzką – informuje starosta ciechanowski Andrzej Kaluszkiewicz.

Od września autobusy pojadą na trasie Grudusk – Jarluty – Ciechanów oraz Grudusk – Ciechanów.

Autobusy będą kursowały dwukrotnie do południa oraz w godzinach popołudniowych.

