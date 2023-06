Przez kilka miesięcy miał znęcać się nad ojcem. 20-latek z Ciechanowa z dozorem Iwona Rodziewicz-Ornoch 30.06.2023 14:39 Policyjny dozór dla 20-latka z Ciechanowa, który miał znęć się nad ojcem. Zdaniem śledczych uderzał pięściami w twarz, kopał, wulgarnie wyzywał i poniżał mężczyznę. Gehenna ojca miała trwać kilka miesięcy.

Dozór policyjny dla 20-latka z Ciechanowa (autor: Polska Policja)

Policjanci z ciechanowskiej komendy zostali wezwani na interwencję związaną z przemocą domową. Ustalenia funkcjonariuszy wskazywały, że w rodzinie dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej. 20-letni ciechanowianin będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe z ojcem. Wyzywał go słowami wulgarnymi, krytykował, poniżał, uderzał pięściami w twarz i kopał. Niszczył też meble znajdujące się w mieszkaniu.

- Prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór, ale nie tylko - mówi rzeczniczka policji w Ciechanowie Magda Zarembska. - Dostał nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia - tłumaczy.

Policja apeluje do świadków przemocy domowej o zgłaszanie takich przypadków na komendę.

Czytaj też: Spadł ze słupa energetycznego. Śmiertelny wypadek koło Ciechanowa