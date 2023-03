Miał rozsyłać pracownikom pornografię. Pracownicy kuratorium nie zgadzają się z umorzeniem śledztwa ws. byłego dyrektora Alicja Śmiecińska 23.03.2023 15:38 Pracownicy kuratorium oświaty w Ciechanowie nie zgadzają się z umorzeniem śledztwa w sprawie byłego dyrektora tej instytucji. Pięciu pracowników napisało do prokuratury zażalenia. Według nich były dyrektor zachowywał się nieetycznie. Zarzucają mu m.in. wysyłanie do nich wulgarnych memów z treściami pornograficznymi.

Sąd i prokuratura w Ciechanowie (autor: RDC)

- Byliśmy świadkami zachowań dyskryminacyjnych, nieetycznych i wulgarnych - mówi jeden z nich proszący o anonimowość i dodaje, że chodzi tutaj m.in. o wysyłanie obraźliwych filmików. - Były to treści różne. I rasistowskie, i pedofilskie, i uwłaczające kobietom, dzieciom. Mieliśmy zarzuty co do naszego dyrektora głównie o jego nieetyczne zachowania, dyskryminację, o wysyłanie tych obraźliwych filmów. Dyrektor ośmieszał pracowników poprzez nadawanie przezwisk - wylicza.





Zastępca prokuratora rejonowego w Ciechanowie Piotr Tyszka potwierdza, że zażalenia wpłynęły i będą rozpatrywane.

- Prokurator zapoznaje się z zażaleniem. Jeżeli uzna je za zasadne, może je uwzględnić sam i podjąć postępowanie oraz kontynuować dochodzenie w tym przypadku. Jeżeli nie uwzględni tego zażalenia, wówczas przekazuje to zażalenie wraz z aktami sprawy do właściwego sądu. Sąd, jeżeli przychyli się do zażalenia, to uchyli decyzję o umorzeniu dochodzenia i przekaże do prokuratury celem kontynuowania postępowania - mówi.





Obecnie były dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie pełni funkcji publicznej od grudnia zeszłego roku.

- W marcu zwrócił się do pracodawcy o zmianę stanowiska pracy - mówi Andrzej Kulmatycki, rzecznik Kuratorium Oświaty w Warszawie. - Na własną prośbę w marcu złożył taką prośbę do kuratora oświaty o przeniesienie go ze stanowiska dyrektora na stanowisko wizytatora delegatury. Kurator oświaty przychylił się do tej prośby - tłumaczy.

Prokuratura prowadziła dochodzenie w sprawie naruszenia przez byłego dyrektora kuratorium w Ciechanowie praw pracowników i rozpowszechniania przez niego treści pornograficznych. Śledztwo umorzono 8 marca. Zdaniem prokuratora rejonowego Przemysława Bońkowskiego, czyny mężczyzny nie wyczerpują znamion przestępstwa.

