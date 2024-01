Elektryczne auto z laboratorium do kontroli powietrza wyjedzie na ulice Ciechanowa Alicja Śmiecińska 20.01.2024 17:33 Ciechanowski urząd kupi dla Straży Miejskiej elektryczny samochód z mobilnym laboratorium do pomiaru jakości powietrza. To kolejne narzędzie po antysmogowym dronie wykorzystywanym już od ponad roku - podał ciechanowski ratusz. Urząd miasta otrzymał na zakup dofinansowanie unijne w wysokości 500 tysięcy złotych.

Elektryczne auto z laboratorium do kontroli powietrza wyjedzie na ulice Ciechanowa (zdjęcie poglądowe) (autor: UM Ciechanów)

Ciechanów będzie miał mobilne laboratorium. To elektryczne auto z systemem mierzącym jakość powietrza. Miasto na zakup specjalistycznego sprzętu dostało pół miliona złotych dofinansowania unijnego.

– Mobilne laboratorium pojawi się jeszcze w tym roku - informuje rzecznik ratusza Paulina Rybczyńska – będzie wyposażony w urządzenia pomiarowe. To analizator pyłu, kamera termowizyjna, zestaw do poboru próbek popiołu, sito do analiz, wilgotnościomierz.

Obecnie Straż Miejska w Ciechanowie do sprawdzania tego kto czym pali używa drona antysmogowego. Za spalanie niedozwolonych materiałów grozi mandat do 500 zł.

