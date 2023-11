Ciechanów organizatorem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 2024 Alicja Śmiecińska 13.11.2023 14:57 Polski Związek Lekkiej Atletyki powierzył miastu Ciechanów organizację biegowych mistrzostw rangi ogólnopolskiej. W czerwcu 2024 r. na bieżni miejskiego stadionu odbędzie się rywalizacja w kategorii U20 i U23 na dystansie 5 kilometrów.

Ciechanów organizatorem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 2024 (autor: UM Ciechanów)

Ciechanów gospodarzem Ogólnopolskich Mistrzostw Lekkoatletycznych w 2024 roku. Rozegrane zostaną mistrzostwa biegowe na dystansie 5 kilometrów. O medale powalczą zawodnicy w kategorii U-20 i U-23.

Stadion w Ciechanowie jest przygotowany na tego typu wydarzenie – przekonuje zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, Janusz Kącki.

– Nasz stadion ma określony certyfikat, czyli świadectwo Polskiego Związku Lekkoatletyki. Są sędziowie, jest odpowiednia aparatura, przygotowany stadion. Zawodnicy mogą na tym dystansie uzyskać właśnie tą klasę, nawet mistrzowską i międzynarodową – mówi Kącki.

Mieszkańcy Ciechanowa z którymi rozmawiała nasza reporterka Alicja Śmiecińska są dumni z organizacji tej rangi wydarzenia w mieście: „Impreza tego typu uważam przybliża nas do normalnego świata; Na pewno to jakiś rozwój miasta; To propagowanie tego miasta w szerszej skali.”

Mistrzostwa Polski zaplanowano na 1 czerwca przyszłego roku. Od listopada sportowcy w Ciechanowie mają do dyspozycji nowoczesne zaplecze sportowe na terenie stadionu przy ul. 3 Maja.

