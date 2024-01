Chciał być jak filmowy „Rambo”. Grozi mu do pięciu lat więzienia

W Ciechanowie policja zatrzymała 31-latka, w którym, jak sam mówił, obudził się filmowy „Rambo”. Okazało się, że był pijany. Na jednej z posesji uszkodził samochód infiniti, elementy budynku, do którego chciał się włamać i pompę ciepła. Straty to prawie 30 tys. zł. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.