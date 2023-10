Siedzial na ławce i celował z wiatrówki do aut i w okna. 46-latek z Białobrzegów zatrzymany Iwona Rodziewicz-Ornoch 18.10.2023 19:54 Celował z wiatrówki do samochodów i w okna budynków. 46-latka zatrzymali policjanci z Białobrzegów. Mężczyzna siedział z bronią na ławce. Jak się okazało, był kompletnie pijany - mówi rzeczniczka białobrzeskiej policji Joanna Golus.

Siedzial na ławce i celował z wiatrówki do aut i w okna. 46-latek z Białobrzegów zatrzymany (autor: Mazowiecka Policja)

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach zatrzymali pijanego mężczyznę, który na jednej z ulic Białobrzegów, siedząc na ławce, celował z wiatrówki w okna budynków i pojazdy.

- Mężczyzna był tak pijany, że tak naprawdę w ogóle nie był w stanie się tłumaczyć. Miał blisko trzy promile. Funkcjonariusze, rozmawiając z mężczyzną, przekonali go do oddania broni. Jak się okazało, była ona nienaładowana. Posiadał również przy sobie 318 sztuk śrutu - mówi rzeczniczka białobrzeskiej policji Joanna Golus.





- Na szczęście, jak się okazało, mężczyzna tylko straszył, więc nikt nie odniósł obrażeń - dodaje rzeczniczka. - Nie strzelał w ogóle. Nie oddawał strzałów, on tylko celował bronią w przejeżdżające pojazdy i okna budynków. Mężczyzna ma sporządzony wniosek o ukaranie do sądu - wyjaśnia.



Mężczyźnie grozi teraz grzywna lub kara aresztu .

